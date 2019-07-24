Опубликованы ориентировочные бюджеты команд Ф-1, лидеры тратят $450 млн

Итальянская редакция портала Motorsport опубликовала ориентировочные бюджеты команд Формулы-1. Данные основаны на информации, полученной от источников в паддоке. На первом месте «Мерседес» и «Феррари» – по $ 450 млн. При этом важно отметить, что затраты на развитие и производство двигателей в эту сумму не входят.



Ориентировочные бюджеты команд на данный момент:



1-2. «Мерседес» – $ 450 млн (без затрат на развитие и производство двигателей)

1-2. «Феррари» – $ 450 млн (без затрат на развитие и производство двигателей)

3. «Ред Булл» – $ 380 млн

4. «Рено» – $ 280 млн (без затрат на развитие и производство двигателей)

5. «Макларен» – $ 250 млн

6. «Торо Россо» – $ 160 млн

7-8. «Альфа Ромео» – $ 150 млн

7-8. «Хаас» – $ 150 млн

9. «Рейсинг Пойнт» – $ 145 млн

10. «Уильямс» – $ 120 млн



Напомним, с 2020 года будет введён мягкий потолок бюджетов, а с 2021 года лимит бюджета команд может составить $ 175 млн за сезон без учёта зарплат гонщиков и ряда других исключений.