Опубликованы ориентировочные бюджеты команд Ф-1, лидеры тратят $450 млн

Итальянская редакция портала Motorsport опубликовала ориентировочные бюджеты команд Формулы-1. Данные основаны на информации, полученной от источников в паддоке. На первом месте «Мерседес» и «Феррари» – по $ 450 млн. При этом важно отметить, что затраты на развитие и производство двигателей в эту сумму не входят.
Ориентировочные бюджеты команд на данный момент:
1-2. «Мерседес» – $ 450 млн (без затрат на развитие и производство двигателей)
1-2. «Феррари» – $ 450 млн (без затрат на развитие и производство двигателей)
3. «Ред Булл» – $ 380 млн
4. «Рено» – $ 280 млн (без затрат на развитие и производство двигателей)
5. «Макларен» – $ 250 млн
6. «Торо Россо» – $ 160 млн
7-8. «Альфа Ромео» – $ 150 млн
7-8. «Хаас» – $ 150 млн
9. «Рейсинг Пойнт» – $ 145 млн
10. «Уильямс» – $ 120 млн
Напомним, с 2020 года будет введён мягкий потолок бюджетов, а с 2021 года лимит бюджета команд может составить $ 175 млн за сезон без учёта зарплат гонщиков и ряда других исключений.
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