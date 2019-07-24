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Руководители Гран-при Австралии задумались о переделке трассы в Мельбурне

Руководители Гран-при Австралии задумались о переделке трассы в Мельбурне
Авто / Формула-1 0

Руководители этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии в Мельбурне задумались о реконструкции трассы для повышения зрелищности гонки.

Недавно было объявлено, что этап в Мельбурне останется в календаре чемпионата как минимум до 2025 года. Это даёт устроителям возможность тщательно поработать над трассой. В частности, по-прежнему актуальна идея замены связки скоростных 11-го и 12-го поворотов более длинной прямой и крутым левым поворотом.

«Мы изучим варианты изменения конфигурации на конкретных участках трассы и решим, есть ли у нас возможность воплотить это в жизнь», — сказал организатор Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт в интервью Motorsport. Он также отметил, что рассматривается возможность замены покрытия трассы.

Этап в Мельбурне на протяжении долгого времени остаётся одним из самых популярных во всём чемпионате. За последние три года его в общей сложности посетил почти один миллион человек. С 2010 года гонка в Австралии даёт старт сезону. В 2020 году первый этап чемпионата также пройдёт в Мельбурне, его проведение запланировано с 12 по 15 марта.

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