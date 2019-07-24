Руководители Гран-при Австралии задумались о переделке трассы в Мельбурне

Руководители этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии в Мельбурне задумались о реконструкции трассы для повышения зрелищности гонки.
Недавно было объявлено, что этап в Мельбурне останется в календаре чемпионата как минимум до 2025 года. Это даёт устроителям возможность тщательно поработать над трассой. В частности, по-прежнему актуальна идея замены связки скоростных 11-го и 12-го поворотов более длинной прямой и крутым левым поворотом.
«Мы изучим варианты изменения конфигурации на конкретных участках трассы и решим, есть ли у нас возможность воплотить это в жизнь», — сказал организатор Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт в интервью Motorsport. Он также отметил, что рассматривается возможность замены покрытия трассы.
Этап в Мельбурне на протяжении долгого времени остаётся одним из самых популярных во всём чемпионате. За последние три года его в общей сложности посетил почти один миллион человек. С 2010 года гонка в Австралии даёт старт сезону. В 2020 году первый этап чемпионата также пройдёт в Мельбурне, его проведение запланировано с 12 по 15 марта.
- 24 июля 2019
-
20:15
-
19:35
-
18:47
-
17:07
-
15:17
-
14:48
-
14:21
-
13:47
-
12:43
-
12:31
-
12:19
-
10:53
-
01:06
- 23 июля 2019
-
23:59
-
22:45
-
21:01
-
19:51
-
18:39
-
18:39
-
17:52
-
17:02
-
16:14
-
15:45
-
15:41
-
14:46
-
13:44
-
13:30
-
13:11
-
12:30
-
11:39
-
09:57
-
00:52
- 22 июля 2019
-
23:50
-
22:53
-
21:37