Глок: смена команды пошла бы Феттелю только на пользу

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок поддержал гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, которого в последнее время преследуют неудачи.



«У Феттеля сейчас сложный период, и он должен просто переждать его. Может быть, дела в «Феррари» идут не совсем так, как должны. Честно говоря, уверен, что смена команды пошла бы ему только на пользу. В прошлые годы мы много раз видели, как пилоты оказывались в подобной ситуации. Обычно переход в другую команду помогает. В новой обстановке ему будет намного проще», — приводит слова Глока Speedweek.



На Гран-при Великобритании Себастьян Феттель допустил очередную ошибку и не сумел набрать очки. После 10 этапов его отставание от Льюиса Хэмилтона составляет 100 очков.