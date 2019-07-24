Глава оргкомитета Гран-при Германии считает, что этап исключат из календаря
Глава оргкомитета Гран-при Германии Формулы-1 Георг Зайлер заявил, что гонку в Хоккенхайме с большой долей вероятности исключат из расписания на следующий сезон. По словам Зайлера, переговоры с Liberty Media продолжаются, но пока сторонам не удаётся договориться.
«Пока всё идёт к тому, что в 2020 году не будет Гран-при Германии. В календарь войдёт 21 этап, будут включены Ханой и Зандвоорт. Поэтому надо исключить два этапа. Пока кандидатами на исключение являемся мы, Барселона и Мехико.
Конечно, пока ещё нет 100-процентной явности. В прошлом году мы были в похожей ситуации, но сумели заключить контракт на 2019 год в сентябре или октябре.
Пока ещё есть задняя дверь. Но лично я оцениваю наши шансы невысоко», — цитирует Зайлера DPA.
Бинотто: «Феррари» не привезёт никаких обновлений в Германию
- 24 июля 2019
-
23:18
-
22:56
-
21:24
-
20:15
-
19:35
-
18:47
-
17:07
-
15:17
-
14:48
-
14:21
-
13:47
-
12:43
-
12:31
-
12:19
-
10:53
-
01:06
- 23 июля 2019
-
23:59
-
22:45
-
21:01
-
19:51
-
18:39
-
18:39
-
17:52
-
17:02
-
16:14
-
15:45
-
15:41
-
14:46
-
13:44
-
13:30
-
13:11
-
12:30
-
11:39
-
09:57
-
00:52
Партнерский контент