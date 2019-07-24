Глава оргкомитета Гран-при Германии считает, что этап исключат из календаря

Глава оргкомитета Гран-при Германии Формулы-1 Георг Зайлер заявил, что гонку в Хоккенхайме с большой долей вероятности исключат из расписания на следующий сезон. По словам Зайлера, переговоры с Liberty Media продолжаются, но пока сторонам не удаётся договориться.

«Пока всё идёт к тому, что в 2020 году не будет Гран-при Германии. В календарь войдёт 21 этап, будут включены Ханой и Зандвоорт. Поэтому надо исключить два этапа. Пока кандидатами на исключение являемся мы, Барселона и Мехико.

Конечно, пока ещё нет 100-процентной явности. В прошлом году мы были в похожей ситуации, но сумели заключить контракт на 2019 год в сентябре или октябре.

Пока ещё есть задняя дверь. Но лично я оцениваю наши шансы невысоко», — цитирует Зайлера DPA.