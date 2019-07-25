Бергер считает, что Гран-при Нидерландов надо проводить в Ассене
Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер считает, что Гран-при Нидерландов нужно проводить в Ассене, а не в Зандворте. Ранее о сложностях узкой трассы в Зандворте говорили многие пилоты, включая лидера текущего сезона Льюиса Хэмилтона. Бергер впервые побывал на трассе в Ассене во время проведения гонки DTM на прошлой неделе.
«Меня сильно впечатлила трасса. Я не понимаю, почему представители Формулы-1 не приехали в Ассен. Это одна из лучших трасс среди всех, которые я видел. Там созданы все условия для проведения подобной гонки.
Трибуны могут вместить большое количество зрителей, паддок большой, имеется вся необходимая инфраструктура, аэропорт, гостиница», — приводит слова Герхарда Бергера De Telegraaf.
Подано более миллиона заявок на билеты на Гран-при Нидерландов
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