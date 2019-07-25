Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бергер считает, что Гран-при Нидерландов надо проводить в Ассене

Бергер считает, что Гран-при Нидерландов надо проводить в Ассене
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер считает, что Гран-при Нидерландов нужно проводить в Ассене, а не в Зандворте. Ранее о сложностях узкой трассы в Зандворте говорили многие пилоты, включая лидера текущего сезона Льюиса Хэмилтона. Бергер впервые побывал на трассе в Ассене во время проведения гонки DTM на прошлой неделе.

«Меня сильно впечатлила трасса. Я не понимаю, почему представители Формулы-1 не приехали в Ассен. Это одна из лучших трасс среди всех, которые я видел. Там созданы все условия для проведения подобной гонки.

Трибуны могут вместить большое количество зрителей, паддок большой, имеется вся необходимая инфраструктура, аэропорт, гостиница», — приводит слова Герхарда Бергера De Telegraaf.

Подано более миллиона заявок на билеты на Гран-при Нидерландов
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент