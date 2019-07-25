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В дни Гран-при Германии ожидается аномальная жара и дождь

В дни Гран-при Германии ожидается аномальная жара и дождь
Авто / Формула-1 0

Стал известен прогноз погоды на ближайший гоночный уик-энд, который состоится в Германии, на трассе «Хоккенхаймринг».

Как сообщает Race Fans, уже в день первых свободных заездов температура воздуха на трассе может подняться до 39 градусов. Тем не менее в субботу, когда пройдёт квалификация, погода может резко измениться — жара несколько спадёт, а риск грозы и дождя после полудня повысится.

В день гонки также ожидается дождь, температура воздуха может подняться до 25 градусов.

Напомним, глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда опасается жары во время Гран-при Германии. Их болиды испытывают проблемы с охлаждением — единственная гонка, которую им не удалось выиграть, прошла в условиях высокой температуры.

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко напротив заявил, что команда надеется на жару в Германии. Впрочем, он не исключил, что «Мерседес» мог успешно решить проблемы с охлаждением.

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