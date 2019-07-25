Феттель: смешно смотреть, как я колотил руками по рулю после ошибки в Германии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает гонщиков «Мерседеса» главными фаворитами предстоящего уик-энда в Германии.



«Я был очень зол на себя за прошлогоднюю ошибку на «Хоккенхаймринге». Впрочем, когда я пересматриваю сегодня, как пытался выбраться из гравия, колотил руками по рулю, мне просто смешно. Имела место небольшая ошибка с большими и серьёзными последствиями.



Что касается грядущей гонки, то «Мерседес», вероятно, является главным её фаворитом. Тем не менее никогда не говори никогда — я отдам всё, что у меня есть ради победы», — цитирует Феттеля Auto Bild.

Ранее Себастьян заявил о намерении отыграться за прошлый год на домашней трассе в Хоккенхайме. Также стал известен прогноз погоды на гоночный уик-энд в Германии.