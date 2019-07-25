Феттель: смешно смотреть, как я колотил руками по рулю после ошибки в Германии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает гонщиков «Мерседеса» главными фаворитами предстоящего уик-энда в Германии.
«Я был очень зол на себя за прошлогоднюю ошибку на «Хоккенхаймринге». Впрочем, когда я пересматриваю сегодня, как пытался выбраться из гравия, колотил руками по рулю, мне просто смешно. Имела место небольшая ошибка с большими и серьёзными последствиями.
Что касается грядущей гонки, то «Мерседес», вероятно, является главным её фаворитом. Тем не менее никогда не говори никогда — я отдам всё, что у меня есть ради победы», — цитирует Феттеля Auto Bild.
Ранее Себастьян заявил о намерении отыграться за прошлый год на домашней трассе в Хоккенхайме. Также стал известен прогноз погоды на гоночный уик-энд в Германии.
- 25 июля 2019
-
11:44
-
10:47
-
00:59
-
00:23
- 24 июля 2019
-
23:18
-
22:56
-
21:24
-
20:15
-
19:35
-
18:47
-
17:07
-
15:17
-
14:48
-
14:21
-
13:47
-
12:43
-
12:31
-
12:19
-
10:53
-
01:06
- 23 июля 2019
-
23:59
-
22:45
-
21:01
-
19:51
-
18:39
-
18:39
-
17:52
-
17:02
-
16:14
-
15:45
-
15:41
-
14:46
-
13:44
-
13:30
-
13:11
Партнерский контент