«Мерседес» показал необычную раскраску носа на Гран-при Германии
Команда Формулы-1 «Мерседес» представила обновлённую раскраску носа на Гран-при Германии. В новом дизайне использованы исторические логотипы «Мерседеса» и «Пирелли». Вместе стандартного серебрисого цвета нос будет белым.
Фото доступно в официальном «твиттере» «Мерседеса».
Ранее стало известно, что на грядущем гоночном уик-энде «Мерседес» будет использовать видоизменённую ливрею болидов. Раскраска автомобилей будет изменена в честь 125-летия со дня проведения первого автоспортивного соревнования.
Гран-при Германии пройдёт в ближайшие выходные, 28 июля. Текущим лидером чемпионата Формулы-1 является британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место в общем зачёте занимает его партнёр по команде Валттери Боттас.
«Мерседес» намекнул на белую ливрею на Гран-при Германии
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