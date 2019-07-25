«Мерседес» показал необычную раскраску носа на Гран-при Германии

Команда Формулы-1 «Мерседес» представила обновлённую раскраску носа на Гран-при Германии. В новом дизайне использованы исторические логотипы «Мерседеса» и «Пирелли». Вместе стандартного серебрисого цвета нос будет белым.

Фото доступно в официальном «твиттере» «Мерседеса».



Ранее стало известно, что на грядущем гоночном уик-энде «Мерседес» будет использовать видоизменённую ливрею болидов. Раскраска автомобилей будет изменена в честь 125-летия со дня проведения первого автоспортивного соревнования.



Гран-при Германии пройдёт в ближайшие выходные, 28 июля. Текущим лидером чемпионата Формулы-1 является британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место в общем зачёте занимает его партнёр по команде Валттери Боттас.