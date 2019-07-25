«Мерседес» впервые полностью показал необычную ливрею для Гран-при Германии

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» продемонстрировала журналистам обновлённую раскраску болидов, которая будет использоваться во время Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг». Необычная ливрея посвящена 125-летию со дня проведения первой гонки.
Носовая часть болидов W10 окрашена в белый цвет — в него традиционно раскрашивались немецкие гоночные машины до появления новой традиции, согласно которой автомобили получили серебристую раскраску. Ближе к середине машины белый цвет автомобиля W10 меняется на современный серебристый, при этом в некоторых местах создан эффект, словно белую краску соскоблили с машины. Считается, что знаменитые «серебряные стрелы» появились, когда для экономии веса механики «Мерседеса» в ночь перед стартом соскоблили с автомобилей белую краску.
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