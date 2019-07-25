Команды Формулы-1 пока не договорились насчёт возвращения дозаправок

Руководители команд и их технические руководители встретились с представителями ФИА и FOM во вторник в Женеве. Одной из главных тем для обсуждения стало предложение вернуть в Формулу-1 правило дозаправки спустя 10 лет после его отмены.
Тем не менее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что команды не пришли к общему мнению по этому вопросу.
«Нам предстоит проделать ещё немало работы, прежде чем мы поймём, нужна нам дозаправка или нет», — цитирует Штайнера RaceFans.
Другой ключевой темой обсуждения стали недавние призывы к предоставлению большей свободы в борьбе между гонщиками одной команды. Штайнер сказал, что по этому вопросу также не было сделано никаких выводов: «Это одна из тех вещей, которые я полностью поддерживаю. В конце концов, мы же тут все собрались для того, чтобы участвовать в гонках».
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