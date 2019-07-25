Хюлькенберг — о новом контракте с «Рено»: у меня хорошее предчувствие

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал ситуацию со своим будущим в Формуле-1. У немца завершается контракт с «Рено», в прессе появились слухи, что Хюлькенберг может рассматривать вариант с переходом в «Хаас», где он заменил бы Ромена Грожана, или уходом в Формулу-Е. Однако сам Нико надеется, что останется во французской заводской команде.



«Я нацеливаюсь только на Формулу-1. Всё остальное сейчас мной не принимается в расчёт. Самый вероятный вариант, что я останусь в „Рено“. У меня хорошее предчувствие. Я регулярно общаюсь на сей счёт, например, с главой команды Сирилем Абитебулем. Поэтому полагаю, что ничто не стоит на пути к продлению контракта», — заявил Хюлькенберг в интервью AutoBild.