Перес: надеюсь, моё будущее прояснится во время летней паузы

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что пока не знает, где продолжит карьеру в сезоне-2020 Формулы-1. Считается, что Перес может как остаться в нынешней команде, так и перейти в «Хаас». В таком случае в «Рейсинг Пойнт» Переса мог бы сменить его бывший партнёр по команде Эстебан Окон, пропускающий нынешний сезон.



«В настоящий момент у меня нет контракта на 2020 год. Посмотрим, каким окажется моё будущее. Сейчас идут переговоры. Надеюсь, что моё будущее прояснится во время летней паузы», — приводит слова Переса Motorsport-Total.