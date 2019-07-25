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Перес: надеюсь, моё будущее прояснится во время летней паузы

Перес: надеюсь, моё будущее прояснится во время летней паузы
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что пока не знает, где продолжит карьеру в сезоне-2020 Формулы-1. Считается, что Перес может как остаться в нынешней команде, так и перейти в «Хаас». В таком случае в «Рейсинг Пойнт» Переса мог бы сменить его бывший партнёр по команде Эстебан Окон, пропускающий нынешний сезон.

«В настоящий момент у меня нет контракта на 2020 год. Посмотрим, каким окажется моё будущее. Сейчас идут переговоры. Надеюсь, что моё будущее прояснится во время летней паузы», — приводит слова Переса Motorsport-Total.

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