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Автобус врезался в стартовые огни на «Хоккенхаймринге»

Автобус врезался в стартовые огни на «Хоккенхаймринге»
Авто / Формула-1 0

Автобус врезался в стартовые огни на трассе в Хоккенхайме в преддверии Гран-при Германии, сообщает журналист Auto Motor und Sport Тоби Грюнер в своём «твиттере». Водитель недооценил габариты своего транспортного средства и задел стартовые огни верхней частью автобуса.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Тоби Грюнера.

Сотрудники автодрома спешно начали замену огней. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Адам Купер.

Посмотреть фото процесса ремонта стартовых огней на трассе «Хоккенхаймринг» можно в «твиттере» Адама Купера.

В настоящий момент неизвестно, достаточно будет просто заменить светофоры или система стартовых огней получила более серьёзные повреждения.

Гран-при Германии стартует завтра, 26 июля, пятничными тренировками. Гонка состоится 28 июля.

Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте F1 Paddock.

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