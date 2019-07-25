Автобус врезался в стартовые огни на «Хоккенхаймринге»

Автобус врезался в стартовые огни на трассе в Хоккенхайме в преддверии Гран-при Германии, сообщает журналист Auto Motor und Sport Тоби Грюнер в своём «твиттере». Водитель недооценил габариты своего транспортного средства и задел стартовые огни верхней частью автобуса.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Тоби Грюнера.



Сотрудники автодрома спешно начали замену огней. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Адам Купер.

Посмотреть фото процесса ремонта стартовых огней на трассе «Хоккенхаймринг» можно в «твиттере» Адама Купера.



В настоящий момент неизвестно, достаточно будет просто заменить светофоры или система стартовых огней получила более серьёзные повреждения.

Гран-при Германии стартует завтра, 26 июля, пятничными тренировками. Гонка состоится 28 июля.

Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте F1 Paddock.