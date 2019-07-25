Автобус врезался в стартовые огни на «Хоккенхаймринге»

Автобус врезался в стартовые огни на трассе в Хоккенхайме в преддверии Гран-при Германии, сообщает журналист Auto Motor und Sport Тоби Грюнер в своём «твиттере». Водитель недооценил габариты своего транспортного средства и задел стартовые огни верхней частью автобуса.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Тоби Грюнера.
Сотрудники автодрома спешно начали замену огней. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Адам Купер.
Посмотреть фото процесса ремонта стартовых огней на трассе «Хоккенхаймринг» можно в «твиттере» Адама Купера.
В настоящий момент неизвестно, достаточно будет просто заменить светофоры или система стартовых огней получила более серьёзные повреждения.
Гран-при Германии стартует завтра, 26 июля, пятничными тренировками. Гонка состоится 28 июля.
Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте F1 Paddock.
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