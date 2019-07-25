Гасли: я не менял свой подход и стиль пилотирования

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли рассказал, за счёт чего ему удалось добиться прогресса.



«Многое изменилось. Мы приняли решение изменить много мелочей, что в итоге сложилось воедино и изменило ситуацию. Не буду вдаваться в детали, но это работает, и ситуация начинает улучшаться. Мы упорно работаем с самого начала сезона, пытаясь выжать максимум возможного. Эта работа начала окупаться.



Я не менял свой подход, мне нужно было просто адаптироваться к складывающейся ситуации. Я не менял свой стиль пилотирования. Просто начала окупаться наша упорная работа. Я всегда думаю о том, за счёт чего мы можем прибавить, что можем сделать иначе. И в итоге добиться даже большего, чем в последней гонке», — приводит слова Пьера Гасли Crash.