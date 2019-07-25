Квят считает, что по природной скорости Албон сильнее Верня, Сайнса и Риккардо

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят в теме на Reddit, посвящённой ответам болельщикам, рассказал, кого из своих напарников он считает самым быстрым и о взаимодействии своей команды со старшей «конюшней» — «Ред Булл».



— С каким напарником тебе больше всего нравилось гоняться?



— Каждый из них по-своему очень силён. Возможно, с Алексом. В плане природной скорости я оцениваю его выше всех.



— До какой степени «Торо Россо» может извлекать для себя пользу из технических открытий, которые делает «Ред Булл»? И каков вклад «Торо Россо» в общий успех «Ред Булл»?



— Трудно сказать. Мы всё равно являемся двумя независимыми командами. Да, мы общаемся больше, чем другие команды, но в конечном счёте какой-то крупной прибавки от такого общения нет. Мы можем делиться только мелкими моментами.

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