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Феттель: недавние события негативно сказались на популярности Ф-1 в Германии

Феттель: недавние события негативно сказались на популярности Ф-1 в Германии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель намекнул, что у болельщиков в Германии начал угасать интерес к Формуле-1 после его штрафа на Гран-при Канады, который лишил его победы.

«Тот факт, что Формула-1 набрала наибольшую популярность в Германии во времена Михаэля Шумахера, — это нормальное явление. Он был первым немцем, ставшим чемпионом мира. Когда ты становишься в чём-то первым, это всегда вызывает интерес.

Атмосфера на прошлом Гран-при Германии доказала, что у немецких болельщиков есть огромный интерес к Формуле-1. Но мне кажется, что в Германии очень открытые, честные и прямолинейные болельщики. Возможно, некоторые последние события негативно сказались на популярности серии», — приводит слова Себастьяна Феттеля RaceFans.

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