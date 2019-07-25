Расселл рассказал, при каком условии он покинет «Уильямс»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл дал понять, что, невзирая на все трудности, он настроен на продолжение сотрудничества с британской командой. Также он подчеркнул, что членство в молодёжной программе «Мерседеса» не заставляет его думать о возможном переходе в эту команду в скором времени.
«Единственный вариант, при котором меня не будет в „Уильямсе“ в 2020 году, — приглашение в „Мерседес“. Но на данный момент я абсолютно предан „Уильямсу“. Конечно, если выпадет возможность с „Мерседесом“, это будет великолепно, но это не то, на чём я концентрируюсь.
Я полностью сосредоточен на работе в «Уильямсе», и всё, что мы делаем сейчас, делается в направлении развития машины на следующий сезон, чтобы мы были на уровень выше, чем сейчас.
Что касается мотивации, то с её сохранением нет никаких проблем. Я делаю своё любимое дело, и мне за это ещё и платят. Да, у нас самая медленная машина, но я вижу свет в конце тоннеля. Главное, что мы знаем, в чём наша проблема, и видим прогресс. Если бы этого не было, то сохранять мотивацию было бы тяжелее», — приводит слова британца GPToday.
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