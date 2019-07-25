Ферстаппен: мы приближаемся к «Мерседесу», но этого недостаточно

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен согласен с тем, что его команда сократила отставание от «Мерседеса», вместе с тем голландец подчёркивает, что этого по-прежнему недостаточно.

«Мы приближаемся, но этого по-прежнему недостаточно. Мы упорно работаем, чтобы сократить отставание. Иногда мы едем с меньшей прижимной силой, а иногда с большей, всё зависит от того, насколько хорош баланс. Также нужно учитывать, что на некоторых трассах медленные повороты, а на других скоростные.

В Сильверстоуне мы ехали в режиме с меньшей прижимной силой, мы больше теряли в поворотах, но зато были быстрее на прямых. Второе место лучше, чем третье и, конечно, мы хотим опередить «Феррари», но также мы хотим быть и впереди «Мерседеса». Мы здесь, чтобы побеждать", — приводит слова Ферстаппена Crash.