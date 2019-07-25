В Формуле-1 вспомнили страшный пожар на Гран-при Германии 1994 года

В преддверии Гран-при Германии в Формуле-1 решили вспомнить один из самых драматичных моментов в истории этого этапа. Гонка в Германии в 1994 году прежде всего запомнилась жутким пожаром с участием пилота «Бенеттона» Йоса Ферстаппена.

Тогда голландец заехал на пит-стоп. В ходе дозаправки что-то произошло с топливным шлангом, в итоге бензин начал разбрызгиваться во все стороны. Это привело к моментальному воспламенению болида, пламя охватило всю машину Ферстаппена, также пострадали и механики. К счастью, трагедии удалось избежать. Йос и механики отделались ожогами лёгкой степени.

Видео того драматического момента можно посмотреть на официальной странице чемпионата Формулы-1 в социальной сети «Твиттер».