В Формуле-1 вспомнили страшный пожар на Гран-при Германии 1994 года
В преддверии Гран-при Германии в Формуле-1 решили вспомнить один из самых драматичных моментов в истории этого этапа. Гонка в Германии в 1994 году прежде всего запомнилась жутким пожаром с участием пилота «Бенеттона» Йоса Ферстаппена.
Тогда голландец заехал на пит-стоп. В ходе дозаправки что-то произошло с топливным шлангом, в итоге бензин начал разбрызгиваться во все стороны. Это привело к моментальному воспламенению болида, пламя охватило всю машину Ферстаппена, также пострадали и механики. К счастью, трагедии удалось избежать. Йос и механики отделались ожогами лёгкой степени.
Видео того драматического момента можно посмотреть на официальной странице чемпионата Формулы-1 в социальной сети «Твиттер».
- 25 июля 2019
-
23:26
-
22:54
-
21:59
-
21:04
-
20:43
-
19:21
-
18:44
-
17:58
-
17:06
-
16:08
-
15:57
-
15:28
-
15:24
-
14:29
-
12:43
-
11:44
-
10:47
-
00:59
-
00:23
- 24 июля 2019
-
23:18
-
22:56
-
21:24
-
20:15
-
19:35
-
18:47
-
17:07
-
15:17
-
14:48
-
14:21
-
13:47
-
12:43
-
12:31
-
12:19
-
10:53
-
01:06
Партнерский контент