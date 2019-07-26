Хэмилтон сомневается, что новинки помогут избежать проблем с охлаждением

В преддверии Гран-при Германии стало известно, что «Мерседес» прибудет на «Хоккенхаймринг» с обновлённым шасси. Ожидается, что оно может решить проблемы с охлаждением. Наибольшие трудности машины немецкой команды испытывают именно в жару. Тем не менее Льюис Хэмилтон сомневается, что новинки помогут глобально решить проблему перегрева.

«Мы не можем сделать с этой проблемой слишком много. Это большая конструкторская проблема. Так что изменить всё это не так легко. Мы работаем, но это будет слишком маленький шаг и, соответственно, небольшой прогресс. Он не привнесёт существенной разницы.

Надеюсь, что в ходе уик-энда будет дождь. Если в Германии будет держаться такая же жара, у нас будут проблемы. Мы столкнёмся с теми же трудностями, что и в Австрии", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

