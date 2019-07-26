Формула-1. Гран-при Германии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Сегодня, 26 июля, на стационарной трассе «Хоккенхаймринг» состоятся пятничные тренировки 11-го этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при Германии. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 мск, вторая начнётся в 16:00.
Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 14-е место.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Германии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Германии Формулы-1
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