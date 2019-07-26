Motorsport-Total: новый контракт «Мерседеса» с Боттасом неизбежен

Немецкое издание Motorsport-Total, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что подписание пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом нового контракта с командой практически неизбежно. По сути это уже формальность.

Сам финн признался, что не паникует относительно своего будущего.

«Нужно быть терпеливым. Несколько недель назад мы общались относительно нового контракта, но с тех пор нет никаких новостей. Как бы то ни было, для паники нет нужды. Как команда мы выступаем хорошо, а моё отставание от Льюиса Хэмилтона невелико», — сказал Боттас.

«Валттери — важный столп нашего успеха, даже невзирая на то, что последние гонки сложились для него не так просто. В прошлом году он сказал мне, что у него нет никаких проблем с подписанием однолетнего контракта, хотя они ему и не нравятся. Боттас заслуживает места в Формуле-1. Он знает, что всё его в руках и он нам очень нравится. Первая четверть сезона в его исполнении была очень сильной, ему нужно снова вернуться к таким выступлениям», — сказал глава «Мерседеса» Тото Вольф.