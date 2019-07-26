Сайнс: уход Алонсо показывает, что Формуле-1 нужно повысить конкуренцию

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс заявил, что Формуле-1 нужна более серьёзная конкуренция между командами. По мнению испанца, уход из «Королевских гонок» Фернандо Алонсо подтверждает необходимость перемен.

«Я не сажусь в машину, чтобы кому-то что-то доказать. Я лишь думаю о том, как сделать всё правильно для себя. Тот факт, что я являюсь единственным испанским пилотом в Формуле-1, делает мою работу ответственной, но и это приятная ответственность.

Конечно, в Формуле-1 должны выступать сильнейшие пилоты в мире, а Алонсо — один из них, если и вообще не лучший в истории. Очевидно, что нам не хватает одного из лучших гонщиков. Но причины, по которым он ушёл, те же самые, которые негативно влияют и на всех нас.

У нас всех должна быть возможность, как минимум, бороться за подиум. Но в настоящий момент ситуация такова, что эти места распределены между представителями трёх топ-команд. Болид очень сильно влияет на результат. Безусловно, Формуле-1 нужно ещё сделать многое, чтобы повысить конкуренцию и сделать гонки более зрелищными», — цитирует Сайнса La Gazzetta dello Sport.