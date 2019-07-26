Феттель: давление, которое я оказываю на самого себя, сильнее внешних факторов
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что является главным критиком самого себя. Перед Гран-при Германии он подчеркнул, что внешнее давление на него не влияет.
«Если я допускаю ошибки, то не могу быть доволен. Давление, которое я оказываю на самого себя, сильнее, чем любой внешний фактор. Так было всегда.
Все знают, что Формула-1 является видом спорта, в котором у людей очень короткая память. Такова ситуация в спорте. Безусловно, текущий сезон складывается не так, как мы хотим, особенно после двух предыдущих сезонов. Тем не менее я думаю, что мы движемся в правильном направлении», — цитирует Феттеля Evening Standard.
В текущем сезоне четырёхкратный чемпион мира ещё не одержал ни одной победы.
Феттель: смешно смотреть, как я колотил руками по рулю после ошибки в Германии
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