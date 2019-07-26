Леклер: буду стремиться и дальше вести агрессивную борьбу на трассе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что не собирается менять подход к гонкам и намерен и дальше вести агрессивную борьбу с соперниками. Леклер и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен боролись за победу во время Гран-при Австрии, но в концовке вперёд вырвался голландец, оттеснив соперника. Стюарды не стали наказывать Ферстаппена за рискованный манёвр. Представители «Феррари» отметили, что после этого Леклер решил действовать на трассе более агрессивно.
«Я думаю, что в Австрии нам открыли глаза. Я понял, что стюарды позволяют нам вести более жёсткую борьбу, это здорово. Это хорошо для пилотов и с точки зрения шоу, именно этого мы все и хотим. Я адаптировал более агрессивный стиль в последних гонках. Буду стремиться и дальше вести агрессивную борьбу на трассе до конца сезона.
Ферстаппен всегда был агрессивным, но, как я уже говорил, мне нравится, что нам дают так бороться. Нужно лишь, чтобы правила были ясными для нас, пилотов. Именно так и было в двух последних гонках», — цитирует Леклера Crash.
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