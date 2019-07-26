В Формуле-1 обсудили введение необычного формата квалификации Гран-при

На встрече ФИА обсуждалась необычная идея проведения 100-километровой гонки. По итогам гонки определялась бы стартовая решётка главного воскресного заезда, сообщает Motorsport.
На встрече, проходившей в штаб-квартире ФИА в Женеве (Швейцария), присутствовали Жан Тодт, Николас Томбасис, Чейз Кэри и руководители всех команд Формулы-1. Также участие в обсуждении приняли пилот «Феррари» Себастьян Феттель и гонщик «Хааса» Ромен Грожан.
Предполагается, что 100-километровая гонка заменит квалификацию. Стартовая решётка этой гонки будет определяться в обратном порядке расположения пилотов в зачёте чемпионата. То есть, с первых мест будут стартовать пилоты, занимающие последние строчки в зачёте.
По данным источника, пока решение о возможном внедрении новой схемы квалификации ещё не принято.
- 26 июля 2019
-
12:32
-
11:17
-
10:14
-
09:31
-
09:00
-
01:07
-
00:41
- 25 июля 2019
-
23:26
-
22:54
-
21:59
-
21:04
-
20:43
-
19:21
-
18:44
-
17:58
-
17:06
-
16:08
-
15:57
-
15:28
-
15:24
-
14:29
-
12:43
-
11:44
-
10:47
-
00:59
-
00:23
- 24 июля 2019
-
23:18
-
22:56
-
21:24
-
20:15
-
19:35
-
18:47
-
17:07
-
15:17
-
14:48