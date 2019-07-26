В Формуле-1 обсудили введение необычного формата квалификации Гран-при

На встрече ФИА обсуждалась необычная идея проведения 100-километровой гонки. По итогам гонки определялась бы стартовая решётка главного воскресного заезда, сообщает Motorsport.

На встрече, проходившей в штаб-квартире ФИА в Женеве (Швейцария), присутствовали Жан Тодт, Николас Томбасис, Чейз Кэри и руководители всех команд Формулы-1. Также участие в обсуждении приняли пилот «Феррари» Себастьян Феттель и гонщик «Хааса» Ромен Грожан.

Предполагается, что 100-километровая гонка заменит квалификацию. Стартовая решётка этой гонки будет определяться в обратном порядке расположения пилотов в зачёте чемпионата. То есть, с первых мест будут стартовать пилоты, занимающие последние строчки в зачёте.

По данным источника, пока решение о возможном внедрении новой схемы квалификации ещё не принято.