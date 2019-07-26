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Феттель — лучший по итогам первой практики Гран-при Германии, Квят — 14-й

Феттель — лучший по итогам первой практики Гран-при Германии, Квят — 14-й
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Германии. Его напарник Шарль Леклер стал вторым, а тройку замкнул лидер зачёта пилотов гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат, 15-е время у его напарника Александера Албона.

Формула-1. Гран-при Германии. Первая свободная практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.14,013
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,255
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — + 0,302
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,317
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,647
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,800
7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,049
8. Ромен Грожан («Хаас») — +1,061
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,178
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,554
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,591
12. Ландо Норрис («Макларен») — +1,603
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,746
14. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,763
15. Александер Албон («Торо Россо») — +1,764
16. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,810
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,940
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,369
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,546
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,113.

Формула-1 2019. Гран-при Германии. Свободная практика 1
26 июля 2019 года, пятница. 12:00 МСК
1
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
1:14.013
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.255
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.302
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