Феттель — лучший по итогам первой практики Гран-при Германии, Квят — 14-й

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Германии. Его напарник Шарль Леклер стал вторым, а тройку замкнул лидер зачёта пилотов гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат, 15-е время у его напарника Александера Албона.

Формула-1. Гран-при Германии. Первая свободная практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.14,013

2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,255

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — + 0,302

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,317

5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,647

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,800

7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,049

8. Ромен Грожан («Хаас») — +1,061

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,178

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,554

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,591

12. Ландо Норрис («Макларен») — +1,603

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,746

14. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,763

15. Александер Албон («Торо Россо») — +1,764

16. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,810

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,940

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,369

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,546

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,113.