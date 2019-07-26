Грожан: приоритет — остаться в «Хаасе»
Французский гонщик Ромен Грожан заявил, что, несмотря на слухи о возможной потере места в «Хаасе», при обсуждении контракта на 2020 год он отдаёт предпочтение именно американской команде. Ранее сообщалось, что место Грожана может занять Серхио Перес, Эстебан Окон или Нико Хюлькенберг, а сам Ромен в таком случае продолжит карьеру в чемпионской команде Формулы-Е «Течита». Её недавно покинул Андре Лоттерер, открыв вакансию.
«Первая цель для меня — остаться в „Хаасе“. Другое решение — найти другую хорошую команду, но я думаю, что приоритет — это „Хаас“. Я вполне доволен работой, которую я здесь выполнил. Я не ошибался, когда говорил, что старая версия машины лучше новой, так что в этом плане я доволен», — приводит слова Грожана GrandPX.
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