Источник: Каталония выделит дополнительные средства, чтобы сохранить этап Ф-1

Вероятность сохранения Гран-при Испании в календаре Формулы-1 повысилась, утверждает MotorsportWeek со ссылкой на испанские источники. Так, власти Каталонии согласились выделить дополнительные средства на проведение этапа Формулы-1.

Предполагается, что Каталония выделит около € 21 млн на проведение гонки. По данным источника, если Барселона останется в календаре, то этап может состояться в мае сразу после Гран-при Нидерландов.

Текущий контракт истекает в 2019 году. Учитывая, что в календарь были включены этапы в Нидерландах и Вьетнаме, руководству Формулы-1 придётся исключить из списка два этапа. Гран-при Испании является одним из кандидатов на исключение. Помимо Испании в этот список попали Гран-при Мексики, Италии и Германии.