«Хаас» рассчитывает решить вопросы с титульным спонсором к летнему перерыву

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что ситуация с титульным спонсором, компанией Rich Energy, может измениться после летнего перерыва. Ранее пресс-служба Rich Energy объявила о прекращении сотрудничества с «Хаасом», но в команде сообщили, что компания остаётся спонсором команды. По данным ряда источников, акционеры Rich Energy не хотят ухода из Формулы-1, за что выступает основатель компании Уильям Стори.

«Мы по-прежнему находимся там же, где и были. Это значит, что нам ещё предстоит получить информацию от них, решить, что будет дальше. Я не знаю, что там происходит у них в компании, да и не хочу знать. Это не наше дело.

Могу лишь сказать, что нам нужно получить ответы на вопросы от них до летнего перерыва. Эти условия прописаны. Сейчас всё находится в руках адвокатов», — приводит слова Штайнера GrandPX.News.