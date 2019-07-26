«Хаас» рассчитывает решить вопросы с титульным спонсором к летнему перерыву

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что ситуация с титульным спонсором, компанией Rich Energy, может измениться после летнего перерыва. Ранее пресс-служба Rich Energy объявила о прекращении сотрудничества с «Хаасом», но в команде сообщили, что компания остаётся спонсором команды. По данным ряда источников, акционеры Rich Energy не хотят ухода из Формулы-1, за что выступает основатель компании Уильям Стори.
«Мы по-прежнему находимся там же, где и были. Это значит, что нам ещё предстоит получить информацию от них, решить, что будет дальше. Я не знаю, что там происходит у них в компании, да и не хочу знать. Это не наше дело.
Могу лишь сказать, что нам нужно получить ответы на вопросы от них до летнего перерыва. Эти условия прописаны. Сейчас всё находится в руках адвокатов», — приводит слова Штайнера GrandPX.News.
- 26 июля 2019
-
15:07
-
14:13
-
13:45
-
13:41
-
13:38
-
13:09
-
12:32
-
11:17
-
10:14
-
09:31
-
09:00
-
01:07
-
00:41
- 25 июля 2019
-
23:26
-
22:54
-
21:59
-
21:04
-
20:43
-
19:21
-
18:44
-
17:58
-
17:06
-
16:08
-
15:57
-
15:28
-
15:24
-
14:29
-
12:43
-
11:44
-
10:47
-
00:59
-
00:23
- 24 июля 2019
-
23:18
-
22:56
-
21:24