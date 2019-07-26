Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Хаас» рассчитывает решить вопросы с титульным спонсором к летнему перерыву

«Хаас» рассчитывает решить вопросы с титульным спонсором к летнему перерыву
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что ситуация с титульным спонсором, компанией Rich Energy, может измениться после летнего перерыва. Ранее пресс-служба Rich Energy объявила о прекращении сотрудничества с «Хаасом», но в команде сообщили, что компания остаётся спонсором команды. По данным ряда источников, акционеры Rich Energy не хотят ухода из Формулы-1, за что выступает основатель компании Уильям Стори.

«Мы по-прежнему находимся там же, где и были. Это значит, что нам ещё предстоит получить информацию от них, решить, что будет дальше. Я не знаю, что там происходит у них в компании, да и не хочу знать. Это не наше дело.

Могу лишь сказать, что нам нужно получить ответы на вопросы от них до летнего перерыва. Эти условия прописаны. Сейчас всё находится в руках адвокатов», — приводит слова Штайнера GrandPX.News.

«Хаас» требует $ 43,9 млн компенсации от Rich Energy и готовит судебный иск
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент