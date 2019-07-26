Боттас: пока никакой информации о новом контракте, но и никакой паники

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что не переживает о своём будущем, несмотря на истекающий после окончания сезона контракт с немецкой командой. По слухам, «Мерседес» планирует продлить контракт с финским пилотом. Финское издание C More сообщало, что о подписании нового контракта с Боттасом будет объявлено во время Гран-при Германии, как и в прошлом году. Но Валттери сообщил, что в этот раз всё решится позже.
«Нет, в этот раз так не будет. Пока нет новостей, но и нет никакой паники. С точки зрения результатов я провожу лучший сезон в Формуле-1. Но я всегда пытаюсь понять, в чём ещё могу прибавить.
Наверное, этот сезон нельзя назвать самым удачным. Но в целом я доволен, что смог подняться на более высокий уровень. Да, мне нужно догонять Хэмилтона, но по крайней мере мы с ним в одной зоне», — цитирует Боттаса GrandPX.News.
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