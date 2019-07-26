Леклер — лучший во второй практике ГП Германии, Квят — 12-й, Гасли разбил машину

На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Германии Формулы-1. Лучшее время в её ходе показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у напарника Леклера Себастьяна Феттеля. Тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил сессию с 12-м временем, а его напарник Александер Албон стал 14-м.

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли во время тренировки разбил болид.

Формула-1. Вторая свобоная практика. Гран-при Германии



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.13,449

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,124

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,146

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,662

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,684

6. Ромен Грожан («Хаас») — +0,730

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,819

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,009

9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,023

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,069

11. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,213

12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,351

13. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,561

14. Александер Албон («Торо Россо») — +1,613

15. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,640

16. Ландо Норрис («Макларен») — +1,798

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,957

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,021

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,451

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,531.