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Леклер — лучший во второй практике ГП Германии, Квят — 12-й, Гасли разбил машину

Леклер — лучший во второй практике ГП Германии, Квят — 12-й, Гасли разбил машину
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Германии Формулы-1. Лучшее время в её ходе показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у напарника Леклера Себастьяна Феттеля. Тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил сессию с 12-м временем, а его напарник Александер Албон стал 14-м.

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли во время тренировки разбил болид.

Формула-1. Вторая свобоная практика. Гран-при Германии

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.13,449
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,124
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,146
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,662
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,684
6. Ромен Грожан («Хаас») — +0,730
7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,819
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,009
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,023
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,069
11. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,213
12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,351
13. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,561
14. Александер Албон («Торо Россо») — +1,613
15. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,640
16. Ландо Норрис («Макларен») — +1,798
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,957
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,021
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,451
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,531.

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