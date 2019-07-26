Видео: Гасли разбивает «Ред Булл» на тренировке Гран-при Германии
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись аварии, в которую попал французский гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли во второй тренировке Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг». Гасли потерял контроль над задней частью болида и в итоге не сумел избежать столкновения с отбойником на выходе из последнего поворота. Сразу после аварии сессия была остановлена красными флагами. Сам гонщик повреждений в аварии не получил.
Посмотреть видеозапись аварии Пьера Гасли на тренировке Гран-при Германии можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
Леклер — лучший во второй практике ГП Германии, Квят — 12-й, Гасли разбил машину
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