В «Торо Россо» хотели бы оставить у себя Квята и Албона на 2020 год

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост надеется, что команде удастся сохранить нынешний состав пилотов и на следующий сезон. В Фаэнце довольны выступлениями Даниила Квята и Александера Албона. Напомним, что «Торо Россо» после десяти этапов чемпионата занимает восьмое место в Кубке конструкторов.
«У нас есть два по-настоящему хороших пилота. Мы знали и раньше, что Даниил быстр. Теперь он ещё и заматерел и демонстрирует очень хорошие выступления. Что касается Албона, то он вместе с Ландо Норрисом стал для меня приятным сюрпризом среди новичков.
Думаю, у него получится очень сильная вторая половина сезона, потому что теперь он хорошо знает болид. Знает, что происходит в Формуле-1. Если мы дадим ему реально хорошую машину, от даст нам сильный результат. Лично я надеюсь, что мы будем продолжать работать в таком же составе, но в конечном счёте решение принимает «Ред Булл». Полагаю, оно не будет принято раньше сентября или октября", — приводит слова функционера Motorsport Week.
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