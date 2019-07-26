Хорнер прокомментировал аварию Гасли на тренировке Гран-при Германии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод второй свободной практики Гран-при Германии с пилотом команды Пьером Гасли, в ходе которого француз разбил машину.
«Пока рано говорить о характере повреждений. Нужно осмотреть машину. Но перегрузка составила 10G, так что повреждения должны быть серьёзными. Хорошо, что Пьер не использовал мотор и коробку передач, предназначенные для гонки. Очень жаль терять машину в такой момент сессии. После хорошего выступления в „Сильверстоуне“ это не лучшее начало уик-энда для Пьера. Но это всего лишь тренировка, мы можем восстановить машину.
Это досадный инцидент. Но мы ничего не можем с этим поделать и должны двигаться дальше. Жаль, что после хорошего уик-энда в Великобритании случился такой эпизод", — приводит слова Хорнера Planet F1.
Видео аварии Гасли можно увидеть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».
- 26 июля 2019
-
20:18
-
20:09
-
20:04
-
19:50
-
19:39
-
19:12
-
18:54
-
18:23
-
18:00
-
17:35
-
16:12
-
15:07
-
14:13
-
13:45
-
13:41
-
13:38
-
13:09
-
12:32
-
11:17
-
10:14
-
09:31
-
09:00
-
01:07
-
00:41
- 25 июля 2019
-
23:26
-
22:54
-
21:59
-
21:04
-
20:43
-
19:21
-
18:44
-
17:58
-
17:06
-
16:08
-
15:57