Хорнер прокомментировал аварию Гасли на тренировке Гран-при Германии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод второй свободной практики Гран-при Германии с пилотом команды Пьером Гасли, в ходе которого француз разбил машину.

«Пока рано говорить о характере повреждений. Нужно осмотреть машину. Но перегрузка составила 10G, так что повреждения должны быть серьёзными. Хорошо, что Пьер не использовал мотор и коробку передач, предназначенные для гонки. Очень жаль терять машину в такой момент сессии. После хорошего выступления в „Сильверстоуне“ это не лучшее начало уик-энда для Пьера. Но это всего лишь тренировка, мы можем восстановить машину.

Это досадный инцидент. Но мы ничего не можем с этим поделать и должны двигаться дальше. Жаль, что после хорошего уик-энда в Великобритании случился такой эпизод", — приводит слова Хорнера Planet F1.

Видео аварии Гасли можно увидеть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».