Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод с аварией Пьера Гасли в ходе свободной практики Гран-при Германии. По словам функционера, с болидом не было никаких проблем, поэтому вина за инцидент полностью лежит на французе.

«С машиной было всё в порядке, это Гасли допустил ошибку. Он просто потерял контроль над болидом. Надеюсь, это не лишит его уверенности в собственных силах. Вопрос сейчас в том, сумеем ли мы восстановить машину. Мы не можем жаловаться на недостаточность мастерства, но начинаем испытывать дефицит в запчастях.

Что касается расклада сил и где мы по отношению к «Мерседесу» и «Феррари», то нам нужно дождаться субботы. Сегодня в Германии настоящая жара. Картина не была показательной", — приводит слова Марко Speedweek.