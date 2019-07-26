Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод с аварией Пьера Гасли в ходе свободной практики Гран-при Германии. По словам функционера, с болидом не было никаких проблем, поэтому вина за инцидент полностью лежит на французе.
«С машиной было всё в порядке, это Гасли допустил ошибку. Он просто потерял контроль над болидом. Надеюсь, это не лишит его уверенности в собственных силах. Вопрос сейчас в том, сумеем ли мы восстановить машину. Мы не можем жаловаться на недостаточность мастерства, но начинаем испытывать дефицит в запчастях.
Что касается расклада сил и где мы по отношению к «Мерседесу» и «Феррари», то нам нужно дождаться субботы. Сегодня в Германии настоящая жара. Картина не была показательной", — приводит слова Марко Speedweek.
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