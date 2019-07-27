Формула-1. Гран-при Германии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 27 июля, на стационарной трассе «Хоккенхаймринг» состоится третья свободная практика одиннадцатого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Германии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 14-е место.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Германии. Онлайн-трансляция третьей практики
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