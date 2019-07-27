Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 27 июля, состоится квалификация одиннадцатого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Германии. Этап принимает стационарная трасса «Хоккенхаймринг». Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 14-е место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Германии. Онлайн-трансляция квалификации