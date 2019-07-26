Квят: просто нужно понять, что нам нужно, чтобы стать быстрее

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Германии.



«Сегодня было жарко! Условия в плане жары были весьма экстремальными, так что посмотрим, какие выводы сможем извлечь. Надеюсь сделать завтра шаг вперёд. Нам нужно многое понять и проанализировать. Определённо, есть пространство для улучшения, так что мы сделаем максимум возможного, чтобы перед квалификацией наша машина стала сильнее. Интересно посмотреть, какой окажется завтра погода, потому что прогноз выглядит совсем другим по сравнению с сегодняшними условиями. Нам нужно будет быстро адаптироваться.



Тут всем сложно, потому что подобные условия редко встречаются. В этом году мы всегда были близки к топ-10: иногда находясь внутри, иногда — снаружи. То же самое происходит и в этот уик-энд, нам просто нужно понять, что нам нужно, чтобы стать быстрее», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».