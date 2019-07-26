Хэмилтон надеется, что жара в Германии не продержится весь уик-энд

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Германии, дав понять, что единственной проблемой оставалась работа шин в чрезвычайно жарких погодных условиях.

«Это не лучший день с точки зрения жары, в остальном же всё нормально. Эти шины не любят высокую температуру, так что нам приходилось медленно проезжать прогревочный круг, резина изнашивалась очень быстро. Вопрос был лишь в том, как сохранять её в рабочем диапазоне. Шины постоянно перегревались, и в этом была главная проблема, но условиях для всех одинаковы. Надеемся, такая погода не продержится весь уик-энд. Если будет сухо и прохладно, все будут быстрее, всем будет удобнее», — приводит слова британца пресс-служба команды.