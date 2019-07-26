Хэмилтон надеется, что жара в Германии не продержится весь уик-энд
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Германии, дав понять, что единственной проблемой оставалась работа шин в чрезвычайно жарких погодных условиях.
«Это не лучший день с точки зрения жары, в остальном же всё нормально. Эти шины не любят высокую температуру, так что нам приходилось медленно проезжать прогревочный круг, резина изнашивалась очень быстро. Вопрос был лишь в том, как сохранять её в рабочем диапазоне. Шины постоянно перегревались, и в этом была главная проблема, но условиях для всех одинаковы. Надеемся, такая погода не продержится весь уик-энд. Если будет сухо и прохладно, все будут быстрее, всем будет удобнее», — приводит слова британца пресс-служба команды.
- 26 июля 2019
-
20:18
-
20:09
-
20:04
-
19:50
-
19:39
-
19:12
-
18:54
-
18:23
-
18:00
-
17:35
-
16:12
-
15:07
-
14:13
-
13:45
-
13:41
-
13:38
-
13:09
-
12:32
-
11:17
-
10:14
-
09:31
-
09:00
-
01:07
-
00:41
- 25 июля 2019
-
23:26
-
22:54
-
21:59
-
21:04
-
20:43
-
19:21
-
18:44
-
17:58
-
17:06
-
16:08
-
15:57
Партнерский контент