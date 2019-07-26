Албон: нужно чуть лучше понять обновления «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Александр Албон прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Германии, отметив, что ему нужно поработать над пониманием всех новинок команды. Также гонщик обратил внимание на невероятную жару, стоящую в эти дни в Германии.

"«Думаю, день был неплохим, но нам ещё есть над чем поработать. Мы привезли сюда некоторые обновления, там что нам просто нужно чуть лучше их понять. Есть вещи — например, баланс — которые мы можем улучшить, и это поможет нам попасть в первую десятку. Однако похоже, что завтра погода будет другой.

Сегодня было очень жарко — вероятно, самый жаркий день, когда я был за рулём. Было такое ощущение, словно мне в лицо дул фен!" — приводит слова Албона пресс-служба его команды.