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В «Торо Россо» удивлены работой машины на пятничных тренировках

В «Торо Россо» удивлены работой машины на пятничных тренировках
Авто / Формула-1 0

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Германии, отметив, что машина сработала не так, как того ожидали.

"«Мы приехали сюда с насыщенным планом испытаний как аэродинамики, так и механики. Аэродинамические тесты в первой практике в основном проводились на автомобиле Алекса, в то время как Даниил изучал баланс машины и то, как извлечь максимум из шин. Между первой и второй сессиями трасса сильно изменилась, поднялся ветер, из-за чего нам не хватало общего сцепления и было трудно найти стабильный баланс. Хотя температура воздуха была высокой, в отличие от Австрии с её разряженным воздухом это меньше влияло на работу системы охлаждения. Так что со стороны силовой установки мы были в пределах границ.

Работа машины сегодня не была такой, как мы ожидали. В жарких условиях, думаю, мы поняли, как извлекать максимум из шин С4, но ещё точно нужно поработать над общим уровнем сцепления и балансом, особенно для квалификационных попыток.

Однако нужно держать в уме, что прогноз погоды на завтра и воскресенье сильно отличается: температура должна стать намного ниже и даже есть вероятность ливней, так что нам нужно адаптировать наши сегодняшние знания и использовать их при выборе настроек на третью практику и далее», — приводит слова Эддолса пресс-служба итальянской команды.

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