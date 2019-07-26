Боттас считает, что новинки помогли «Мерседесу» избежать ещё больших проблем

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что новинки, привезённые командой на Гран-при Германии, помогли избежать ещё больших проблем, связанных с жарой.

«Жара была экстремальной. Не припомню, когда последний раз пилотировал в таких условиях, но эти условия одинаковы для всех. Это усложняет работу пилотам, а также поведение болида и шин. У нас были проблемы с перегревом, особенно в третьем секторе. Но мы сделали некоторый прогресс в плане системы охлаждения. Если бы сегодня использовался вариант, который был с нами в Австрии, мы бы столкнулись с большими трудностями. С новинками же нам удалось проехать неплохие длинные серии. Завтра и в воскресенье погода будет совершенно иная. К тому же в день гонки возможен дождь. Нам нужно будет динамично реагировать на погоду. Надеюсь на дождь, будет здорово погоняться в дождливую погоду», — приводит слова финна пресс-служба «Мерседеса».