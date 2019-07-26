Гасли извинился за аварию и порадовался, что не получит штрафа

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Германии, а также извинился перед командой за аварию в ходе второй тренировки.

«Сегодня был весьма сложный день. Мы сумели проехать достойные круги в первой практике, ощущения от машины были хорошими. Мы провели обычные испытания, а затем во второй практике возникла пара проблем, из-за которых у нас не было попытки на мягких шинах, что отправило нас в нижнюю часть протокола. Однако ощущения от машины всё ещё были хорошими.



К сожалению, ближе к концу сессии я потерял машину на выходе из последнего поворота во время длинной серии кругов и задел отбойник. К счастью, я не использовал предназначенные для гонки мотор или коробку передач, но, что важнее, мне очень жаль парней в боксах. Хочу перед ними извиниться, ведь ремонт будет долгим.



Завтра условия обещают быть совсем другими, так что нам нужно сделать выводы и проанализировать все проведенные сегодня испытания», — приводит слова Гасли пресс-служба австрийской команды.