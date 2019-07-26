Ферстаппен: «Ред Булл» немного позади «Мерседеса» и «Феррари»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен удовлетворён свободными практиками Гран-при Германии, подчеркнув, что отставание от соперников из «Мерседеса» и «Феррари» не так уж и велико.

«Нормальный день. Мы не нашли идеальный баланс, но недалеки от этого. Во второй сессии у меня не получилось проехать чистый круг на „софте“. Этого состава хватает здесь лишь на один круг. Я проехал ещё несколько кругов, но сцепления не было. Мы немного позади „Мерседеса“ и „Феррари“, но с правильными настройками всё будет нормально, мы будем лучше, чем сегодня во второй тренировке.

Всегда хорошо проехать в пятницу много кругов, даже с учётом того что условия будут другими. Мы нашли направление для лучшего понимания на дни уик-энда", — приводит слова голландца пресс-служба «Ред Булл».