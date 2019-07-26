Кубица пожаловался на хрупкие детали из обновления «Уильямса»

Гонщик «Уильямса» Роберт Кубица признался, что ему не удалось должным образом оценить работу подготовленных к Гран-при Германии обновлений, потому что в самом начале первой практики некоторые детали отвалились от его автомобиля.



«У нас был непростой день. Проблемы начались уже на установочном круге. Второй уик-энд подряд что-то ломается. Когда покидаешь боксы и на первом же круге возникают ограничения… А ведь нам было очень важно выполнить намеченную программу. Надеюсь, мы сможем это исправить… Мы были слишком хрупкими. Нужно удостовериться, что все детали останутся прикреплёнными к машине. Надеюсь, завтра будет лучше», — приводит слова Кубицы Motorsport Week.



Поляк также добавил, что судить о пользе обновлений очень сложно из-за серьёзной разницы в температурах между Сильверстоуном и Хоккенхаймом.



«Если попросите меня сравнить с Сильверстоуном, где было 18 градусов, а сейчас — 38, к тому же совсем на другой трассе, то это невозможно, если у вас нет магического шара», — заявил гонщик.