Феттель: я доволен. И ещё есть пространство, чтобы стать быстрее

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен свободными практиками Гран-при Германии, подчеркнув, что даже с учётом этого, «Скудерии» есть куда прибавлять.

«Я вполне доволен, этот день сложился лучше. Была пара заминок при поиске нужного ритма, мы потеряли немного времени. В дневной сессии я заблокировал шины, когда был на „медиуме“, но в целом весьма хороший день. Ощущения от машины были хорошими, и ещё есть пространство, чтобы стать быстрее. Машина в целом такая же, как прежде — скорее сказываются условия на трассе и то, как мы с ними справляемся. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.



Не знаю, насколько сильно „Мерседес“ и „Ред Булл“ страдают от жары. Она влияет на всех, ведь приходится по максимуму „раскрывать“ машины. Было бы хорошо, чтобы в гонке было действительно жарко. Но прогноз говорит, что в воскресенье не будет, как сегодня», — приводит слова Феттеля GPToday.