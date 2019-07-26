Леклер: буду счастлив, только если завоюем поул-позишен

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги свободных практик Гран-при Германии, подчеркнув, что в день квалификации он будет доволен только завоеванием поула.

«Очевидно, всё выглядит неплохо, но это только пятница. Мы знаем, что „Мерседес“ иногда немного скрывает скорость до субботы, так что легко не будет. Кроме того, завтра станет прохладнее, что поможет другим командам. Мы всегда очень сильны, когда солнечно. А если идёт дождь, то мы знаем, как очень-очень быстр „Ред Булл“. Легко вряд ли будет. Но сегодня день в любом случае был позитивным.



Я буду счастлив, только если мы завоюем поул-позишен. А ещё больше, если мы выиграем в воскресенье, но пока до этого ещё далеко. Думаю, были некоторые очень позитивные вещи, но есть и моменты, которыми я не был доволен — нам нужно их улучшить. Но так всегда бывает», — приводит слова Леклера Crash.