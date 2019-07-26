Сайнс: похоже, соперники «Макларена» сделали хороший шаг вперёд
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс подвёл итоги свободных практик Гран-при Германии. Испанец отметил, что основные конкуренты его команды сделали шаг вперёд.
«Жаркие погодные условия поставили перед пилотами очень серьёзные вызовы. Мы оценивали работу настроек на протяжении как первой, так и второй свободных практик. В первой сессии мы выглядели конкурентоспособными, во второй немного хуже, и нужно понять причину этого.
Похоже, соперники сделали хороший шаг вперёд, так что в квалификации будет интересно посмотреть, где мы находимся. Кажется, завтра погода сильно изменится, и это может подарить хорошие возможности, и мы будем к этому готовы", — приводит слова Сайнса пресс-служба британской команды.
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