Квят, Риккардо и ещё 8 пилотов застряли в лифте
Сегодня, 26 июля, на странице в «Инстаграме» пилота «Рено» Даниэля Риккардо в сторис появилось забавное видео. Сразу несколько пилотов застряли в одном из лифтов автодрома«Хоккенхаймринг».
В ловушке оказалась едва ли не половина пелотона. Кроме Даниэля Риккардо в лифте застряли его напарник по команде Нико Хюлькенберг, пилот «Торо Россо» Даниил Квят, гонщики «Макларена» Карлос Сайнс и Ландо Норрис. Джордж Расселл из «Уильямса», Ромен Грожан из «Хааса», Пьер Гасли из «Ред Булл», а также представители лидирующих команд Валттери Боттас и Шарль Леклер.
Невзирая на не самое приятное положение, все пилоты веселились и шутили. Риккардо сопроводил сторис следующей записью:
«Лифт застрял. Мы всё ещё здесь. Гонка отменена», — написал австралиец.
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